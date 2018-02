POL-OG: Lahr - Täter nach Diebstahl festgenommen

Lahr (ots) - Ein 24 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Mittwoch gegen 1 Uhr eine vor einer Gaststätte in der Bismarckstraße abgestellte Tasche mit einem größeren Bargeldbetrag entwendet zu haben. Im Rahmen der Fahndung konnte der mutmaßliche Dieb durch eine Streife des Reviers Lahr angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Zudem führte er eine geringe Menge Amphetamin mit sich. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung konnte ein E-Bike aufgefunden werden, welches durch Diebstahl abhandengekommen ist. Nun erwarten ihn mehrere Strafanzeigen. Die Ermittlungen dauern an.

