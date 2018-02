POL-OG: Achern - Nach Kleinbrand Treppenhaus verraucht

Achern (ots) - Der vermutlich durch eine Zigarette entfachte Brand in einem Lichtschacht löste am Dienstag kurz vor 16 Uhr vor einem Ladengeschäft in der Hauptstraße einen Feuerwehreinsatz aus. Das Feuer konnte durch die Geschäftsinhaberin selbstständig gelöscht werden. Jedoch fanden die eingesetzten Kräfte bei ihrem Eintreffen das Treppenhaus in verrauchtem Zustand vor, weshalb das komplette Gebäude nach weiteren Brandherden abgesucht wurde. Die Feuerwehr Achern war mit 18 Mann und fünf Fahrzeugen vor Ort. Für den Einsatz musste die Hauptstraße kurzzeitig gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

/ne

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell