POL-OG: Offenburg, Elgersweier - Gegenseitig beleidigt, genötigt und bedroht, gibt es Zeugen?

Offenburg (ots) - Am Dienstagvormittag sind auf der B 3 zwischen Hofweier und Elgersweier zwei mutmaßlich "heißblütige" Autofahrer aneinandergeraten. Beide waren zwischen 10.55 Uhr und 11.20 Uhr, unmittelbar hintereinander fahrend, in Richtung Offenburg unterwegs. Hierbei, so die Schilderungen, sei es zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen. Der hinterherfahrende Opel-Fahrer soll trotz Gegenverkehrs den vorausfahrenden Wagen, ebenfalls ein Opel, überholt haben. Während der Überholte für die Aktion nur ein verständnisloses Hupen übrig hatte, quittierte der Überholende den akustischen Protest mit einer gestenreichen Beleidigung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es während der Fahrt zu gegenseitigen Beleidigungsgesten gekommen sein. An der Ausfahrt "Uffhofen" (Bumerang) haben die beiden Opel-Lenker die B 33/B 3 verlassen. Auch hierbei soll es zu fortlaufenden Beleidigungsaktionen und Verkehrsverstößen gekommen sein. Bis in die Wasserstraße in Offenburg hielten sich die beiden Kontrahenten mit weiteren Handlungen zurück. In Höhe eines dortigen Bildungszentrums fand der Disput dann aber seine Fortsetzung, dieses Mal aber außerhalb der Fahrzeuge. Im Verlauf dieser weiterführenden Auseinandersetzung soll auch ein Messer seine Verwendung gefunden haben. Verletzt wurde jedoch niemand. Um Aufhellung in den rund 25 Minuten andauernden Vorfall zu bringen, bitten die Ermittler des Polizeireviers Offenburg nun, dass sich mögliche Zeugen unter der Rufnummer: 0781 21-2200 melden sollen. Wer hat die Vorfälle auf der B 3 und/oder in Höhe der Abfahrt "Uffhofen" beziehungsweise in der Wasserstraße beobachtet?

