POL-OG: Baden-Baden - Mülleimerbrand

Baden-Baden (ots) - Möglicherweise hat eine unachtsam entsorgte Zigarettenkippe am frühen Dienstagabend zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Lichtentaler Straße geführt. Im Keller eines dortigen Anwesens war kurz nach 19.30 Uhr der Inhalt eines Mülleimers unter ordentlicher Rauchentwicklung in Flammen aufgegangen. Der Brand konnte durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden rechtzeitig vor dem Übergreifen auf das Inventar gelöscht werden. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

