POL-OG: Kehl - Mit Wildschweinrotte kollidiert

Kehl (ots) - Das Queren der Kreisstraße zwischen Auenheim und Leutesheim hatte am frühen Dienstagmorgen ein totes Wildschwein und etwa 3.000 Euro Schaden an einem Smart zur Folge. Der Fahrer des Kleinwagens war kurz nach 5 Uhr in Richtung Auenheim unterwegs, als die Tiere seinen Weg kreuzten. Obwohl er noch versuchte durch Bremsen einen Zusammenstoß zu verhindern, wurde ein Tier erfasst.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell