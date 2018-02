POL-OG: Hohberg, Hofweier - Fußgängerin angefahren, Zeugen gesucht

Hohberg (ots) - Eine 16 Jahre alte Fußgängerin ist am Montagmittag an der Kreuzung "Erlenweg/Nikolaus-Schrempp-Straße" von einem bislang unbekannten Autofahrer angefahren worden. Der Unfallverursacher fuhr anschließend in unbekannte Richtung davon, von ihm fehlt bislang jede Spur. Die Jugendliche überquerte gegen 13.30 Uhr die Straße, als sie von einem Wagen erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Ihre erlittenen Verletzungen machten eine ambulante ärztliche Behandlung erforderlich. Bei dem verursachenden Auto soll es sich um einen schwarzen VW Polo handeln. Auffällig an diesem Fahrzeug sind neongrüne Flammenzeichen an den beiden vorderen Kotflügeln sowie ein Aufkleber der Rolling Stones an der Heckseite. Hinweise zum gesuchten Auto und/oder zu dessen Fahrer werden unter der Rufnummer: 07808 9148-0 an die Beamten des Polizeipostens Hohberg erbeten.

