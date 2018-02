POL-OG: Schuttertal, Dörlinbach - Kaminbrand

Schuttertal (ots) - Zu einem Kaminbrand kam es am Dienstagabend gegen 21 Uhr bei einem Anwesen in der Straße `Oberrain´ in Dörlinbach. Die Feuerwehr Schuttertal, welche mit sechs Fahrzeugen und 30 Mann vor Ort kam, hatte die Lage schnell im Griff. Verletzt wurde niemand.

/ne

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell