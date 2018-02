POL-OG: Baden-Baden - Audi übersehen

Baden-Baden (ots) - Eine Autofahrerin hat am Dienstagmorgen gegen 8:25 Uhr den Audi eines 27-Jährigen an der Kreuzung der Hahnhofstraße und der Lichtentaler Straße übersehen. Die 57-Jährige war mit ihrem Suzuki auf die Lichtentaler Straße eingefahren und dort mit dem Audi zusammengestoßen, der auf der linken der beiden Spuren in Richtung Innenstadt unterwegs war. Beide Beteiligten blieben unverletzt und mussten an ihren Fahrzeugen nur geringen Sachschaden beklagen.

