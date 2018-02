POL-OG: Achern - Fußgänger bei Unfall verletzt

Achern (ots) - Zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einer Autofahrerin kam es am Dienstagmorgen gegen 6:20 Uhr. Eine 57 Jahre alte Renault-Fahrerin war auf der B3 von Achern kommend in Richtung Fautenbach unterwegs, als ein 17-jähriger Fußgänger von rechts über die Fahrbahn rannte. Im Bereich zwischen dem dortigen Kreisverkehr und der Brücke der L 87 kam es zum Zusammenstoß der beiden, wodurch der zum Unfallzeitpunkt dunkel gekleidete Jugendliche verletzt wurde. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in das Krankenhaus Achern gebracht. An dem Renault entstand ein Sachaschaden von etwa 3.000 Euro.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell