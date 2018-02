POL-OG: Gengenbach - Beim Baumschnitt schwer verletzt

Gengenbach (ots) - Zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten kam es am Montagmorgen im Bereich `Alte Landstraße´. Ein 28-Jähriger sollte mit Hilfe eines Baggers in die entsprechende Höhe gebracht werden, um Bäume zu beschneiden. Gegen 10:15 Uhr löste sich jedoch der Baggerlöffel und der Mann stürzte zu Boden. Hierbei verletzte er sich schwer. Ein Notarzt wurde per Rettungshubschrauber an die Unfallstelle gebracht. Nach einer ersten Versorgung musste der Verunfallte mit einem Rettungswagen in das Offenburger Klinikum gebracht werden. Ein Gutachter wurde beauftragt, um den Unfallhergang zu rekonstruieren.

