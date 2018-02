POL-OG: Seebach - Kaminbrand

Seebach (ots) - Über Notruf wurde am Montag gegen 14.50 Uhr ein Kaminbrand in der Straße `Sommerseite´ gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und elf Mann an. Letztlich kümmerte sich der Kaminfeger um Weiteres. Verletzt wurde niemand.

