POL-OG: Rastatt - Vorfahrt missachtet

Rastatt (ots) - Zu einem Unfall mit einer Leichtverletzten und einem Sachschaden von zirka 10.000 Euro kam es am Montag gegen 16.15 Uhr in der Schloßstraße. Die 17 Jahre alte Lenkerin eines VW-Golf befuhr in Begleitung einer Verwandten die Dreherstraße in Richtung Murgstraße, als sie dort einer bevorrechtigten, auf der Ottersdorfer Straße in Richtung Marktplatz fahrenden Mercedes-Lenkerin die Vorfahrt nahm. Durch die Kollision wurde der Mercedes der 21-Jährigen auf einen am Fahrbahnrand geparkten BMW geschleudert und kollidierte anschließend mit einem Verkehrsschild, bis er letztlich auf dem Gehsteig zum Stehen kam. Hierbei wurde die 21-Jährige leicht verletzt und anschließend im Klinikum Rastatt behandelt.

