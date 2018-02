POL-OG: Offenburg - Versuchter Einbruch

Offenburg (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten am Montagabend gegen 20.30 Uhr in ein Modegeschäft in der Klosterstraße einzudringen. Hierzu wollten die zwei Personen die rückwärtige Glastür aufdrücken. Eine Anwohnerin beobachtete das Treiben, verscheuchte die Täter und verständigte anschließend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte jedoch nicht zum Erfolg. Sachschaden ist nicht entstanden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen übernommen.

/ne

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell