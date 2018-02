POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Ungeniert ins Unglück

Gaggenau (ots) - Ein 23 Jahre alter Autofahrer ist am Montagvormittag mit einem am Stauende an einer Baustellenampel auf der B 462 bei Ottenau bremsenden Toyota kollidiert. Hierbei zog sich dessen 79 Jahre alter Fahrer leichte Verletzungen zu. An beiden Autos dürften Totalschäden in Höhe von insgesamt etwa 3.500 Euro entstanden sein. Den Unfallverursacher erwartet eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Einen Führerschein hat der Unfallverursacher nach eigenen Angaben noch nie besessen.

/pb

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell