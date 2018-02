POL-OG: Gaggenau - Alpines Murgtal?

Gaggenau (ots) - Mit dem Vorhaben eine Bergbahn zu besuchen, reiste am Sonntagmittag ein Paar aus Karlsruhe nach Gaggenau. Da sie jedoch ihr Ausflugsziel nicht finden und auch Passanten nicht weiterhelfen konnten, bemühten sie die Beamten des Polizeireviers Gaggenau um deren Hilfe. Auch diesen war die gesuchte `Bergbahn´ kein Begriff. Lediglich das Wohngebiet `Hummelberg´ war als Namensvetter geläufig. Die Recherche im Internet erbrachte dann die Aufklärung: Bei ihrer Suche nach Ausflugszielen war das Paar auf einen privaten Betreiber einer Miniaturseilbahn gestoßen. Seine Internetseite gleicht bei flüchtigem Blick einer echten alpinen Bergbahn. Erst bei genauerer Betrachtung vor Ort lässt die knapp 15 Meter lange Streckenführung, die mit einem Höhenunterschied von gut sieben Metern via Balkon unter das Dachgebälk führt, deutliche Zweifel an der Tauglichkeit zur Personenbeförderung zu. Wie das Paar den Sonntag im `alpinen´ Murgtal anderweitig nutzte, ist nicht überliefert. Eine Mitfahrt in der liebevoll gestalteten Außenanlage des `Seilbahnbetreibers´ musste mangels Größe und Tragfähigkeit jedoch ausbleiben.

