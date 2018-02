POL-OG: Baden-Baden - Streit in Flüchtlingsunterkunft

Baden-Baden (ots) - Der Streit zweier Flüchtlinge in der Unterkunft der Westlichen Insustriestraße hat am Montagmorgen zu einem Polizeieinsatz geführt. Die beiden 19 und 21 Jahre alten Männer waren gegen 8.45 Uhr derart heftig aneinandergeraten, dass eine Mitarbeiterin in Sorge den Notruf wählte. Beim Eintreffen der so verständigten Einsatzkräfte hatte sich die Situation weitestgehend beruhigt. Zu Schaden kam niemand.

