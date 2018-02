POL-OG: Rastatt - Radfahrer leichtverletzt

Rastatt (ots) - Ein 60 Jahre alter Mann übersah am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in der Bischweierer Straße, an der Kreuzung Hauptstraße, einen vorfahrtsberechtigten in südliche Richtung fahrenden Radfahrer. Der Hyundai-Fahrer wollte die Hauptstraße in Richtung Rastatter Straße überqueren. Hierbei kam es mit dem 57 Jahre alten Radler zur Kollision woraufhin dieser zu Fall kam. Hierbei wurde er leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

