POL-OG: Achern - Missglücktes Überholmanöver

Achern (ots) - Ein Autofahrer ist heute Mittag beim Linksabbiegen von der B 3 in Richtung eines Feldweges zwischen Fautenbach und Önsbach von einem von hinten herannahenden Volkswagen gerammt worden. Dessen 63 Jahre alte Fahrerin hatte das Manöver des Vorausfahrenden möglicherweise fehlinterpretiert und setzte zum Überholen an. Hierbei krachte der Golf der Frau in die Seite des Abbiegenden und überschlug sich. Während der 31-Jährige unverletzt blieb, zog sich die Unfallverursacherin Verletzungen zu, die nach einer Erstbehandlung im Ortenau Klinikum Offenburg versorgt werden mussten. Der Sachschaden dürfte insgesamt etwa 8.000 Euro betragen.

