POL-OG: Lahr - Nach Unfall geflüchtet

Lahr (ots) - Ein 68 Jahre alter VW-Fahrer kollidierte am Sonntag gegen 16:20 Uhr in der Feuerwehrstraße mit einem geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern entfernte er sich von der Unfallstelle. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall, notierten sich das Kennzeichen und verständigten die Polizei. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 1.000 Euro. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

