POL-OG: Lahr - Aneinandergeraten?

Lahr (ots) - Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern soll es am frühen Sonntag gegen 5.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Rainer-Haungs-Straße gekommen sein. Ein 23-Jähriger befand sich nach eigenen Angaben mit zwei Freunden auf dem dortigen Parkplatz, als ein silberner BMW, welcher mit drei Personen besetzt war, mit offener Tür sehr nah an ihnen vorbei fuhr. Auf die Nachfrage, was dies solle, stiegen zwei Männer aus. Die beiden Parteien gerieten offenbar zuerst verbal aneinander, was aber darin gipfelte, dass einer der Fahrzeuginsassen dem 23-Jährigen mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben soll. Der hierdurch Leichtverletzte ging mit seinen Begleitern in das Innere einer Gaststätte, um sich zu verarzten. Nur kurze Zeit später wollten die Kontrahenten ebenfalls dorthin. Der Zutritt wurde ihnen allerdings durch die dortigen Mitarbeiter verwehrt. Die Identität der unbekannten Angreifer ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

