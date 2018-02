POL-OG: Kehl - Fahrerflucht

Kehl (ots) - Am späten Samstagabend wurde in der Hauptstraße Kehl eine Fahrerflucht gemeldet. Ein unbekannter Täter streifte beim Vorbeifahren einen am rechten Straßenrand geparkten BMW und entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizeibeamten haben die Ermittlungen eingeleitet.

