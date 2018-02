POL-OG: Kehl - Mit Drogen im Straßenverkehr

Kehl (ots) - Eine nicht funktionierende Kennzeichenbeleuchtung führte am Sonntagabend in der Leutersheimer Straße zu einer folgenreichen Fahrzeugkontrolle. Die Polizeibeamten waren durch den technischen Defekt am Auto auf den 21-jährigen Opel-Fahrer aufmerksam geworden und fanden daraufhin Betäubungsmittel und allerlei Konsum-Utensilien. Ein auf dem Polizeirevier durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Sowohl die Suchtmittel als auch das Zubehör wurden sichergestellt. Der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten.

