POL-OG: Rheinmünster - Mit überhöhter Geschwindigkeit in die Acher

Rheinmünster (ots) - Der 21 Jahre alte Lenker eines Volkswagen befuhr am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr die L85 von Rheinmünster-Greffern kommend in Richtung Rheinfähre. In einer scharfen Rechtskurve, kurz vor der Brücke über die Acher, kam er vermutlich aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit von der Straße ab. Der Wagen prallte gegen ein Verkehrsschild und stürzte mit der Front in die Acher, wo er bis zur Windschutzscheibe im Wasser liegen blieb. Hierbei wurde der 21-Jährige leicht verletzt. Alle drei Insassen des Wagens entfernten sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zur Bergung des im Wasser befindlichen Volkswagen war die Feuerwehr Rheinmünster vor Ort.

/ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell