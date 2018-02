POL-OG: Offenburg - Wohnungseinbruch

Offenburg (ots) - Noch unbekannte Einbrecher sind am Sonntagvormittag in die Wohnung eines Mehrfamilienwohnhauses in der Burdastraße eingedrungen. Nachdem die Langfinger die Wohnungstür im dritten Obergeschoss aufgebrochen hatten, gelang ihnen mit dort erbeutetem Bargeld die Flucht. Der Gebäude- und Diebstahlschaden hält sich nach ersten Ermittlungen in Grenzen. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

