POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Handtasche entwendet, Zeugen gesucht

Kappel-Grafenhausen (ots) - Eine leichtfertig auf dem Beifahrersitz eines Autos zurückgelassene Damenhandtasche hat am Sonntagnachmittag die Aufmerksamkeit eines noch unbekannten Diebes in der Rheinstraße auf sich gezogen. Nach ersten Ermittlungen schlug der Langfinger zwischen 16 Uhr und 16.45 Uhr eine Scheibe auf der Beifahrerseite des am Rheinübergang geparkten BMW X5 ein und flüchtete danach mit seiner Beute. Der Sach- und Diebstahlschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Telefonnummer: 07821 277-0 in Verbindung zu setzen.

/pb

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell