POL-OG: Bühl, BAB5 - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen - Korrektur

Bühl (ots) - Der Unfall ereignete sich am SONNTAGabend, den 25.02.2018 gegen 19 Uhr - nicht Samstag! /rd

Ursprungsmeldung:

POL-OG: Bühl, BAB5 - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Bühl - Am Samstagabend kam es gegen 19:00 Uhr auf der A5, Fahrtrichtung Karslruhe, kurz vor der Ausfahrt zur Raststätte Bühl zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht und zwei schwerverletzten Personen. Dem Spurenbild zur Folge fuhr ein 24-jähriger Renault-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf einen vor ihm fahrenden Kleintransporter auf. Durch die Kollision wurde der Kleintransporter nach rechts gegen einen dort fahrenden Sattelzugs geschleudert. Danach drehte sich der Transporter, kollidierte frontal mit der Betonleitwand und kam dann auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stillstand. Der Unfallverursacher wurde vom Aufprall nach links an die Betonleitwand abgewiesen und kam dort zum Stillstand. Der 26-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde leicht, seine 25-jährige Beifahrerin und der Renault-Fahrer hingegen schwerverletzt. Alle drei wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Autobahn war für die Dauer von etwa eineinhalb Stunden gesperrt und sorgte damit für einen kilometerlangen Rückstau. Eine Umleitung erfolgte über den dortigen Rasthof. Eine mögliche Ursache für den Fahrfehler könnte der zuvor konsumierte Alkohol sein. Der Renault-Fahrer lenkte seinen Pkw mit einem Atemalkoholwert von über 2 Promille. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20 000 Euro. /do /rd

