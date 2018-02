POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots) - Am Donnerstag, den 22.02.2018 zwischen 8:00 und 17:00 Uhr wurde ein in der Baden-Badener Alemannenstraße geparkter schwarzer Toyota Aygo gestreift. Der Verursacher entfernte ich nach dem Malheur unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von einigen Hundert Euro. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 6800. /rd

