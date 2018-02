POL-OG: Vorfahrt missachtet

Hausach (ots) - Am Samstagabend kam es in Hausach zu einem schweren Unfall. Die 23-jähige Fahrerin eines VW Polo befuhr die B294 aus Wolfach kommend und bog nach links in die Eisenbahnstraße ab ohne auf einen von der B33 kommenden Fiat zu achten. Bei dem Frontalzusammenstoß wurde der 55-jährige Fahrer des Fiat schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Im VW Polo wurde eine der beiden Mitfahrerinnen leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

