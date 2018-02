POL-OG: Kehl - Mülltonnenbrand

Kehl (ots) - Feuerwehr und Polizei rückten am Samstagnachmittag, kurz nach 13 Uhr zu einem gemeldeten Feuer in der Gustav-Weis-Straße aus. Der Brand von drei Restmülltonnen und einem Altpapiercontainer war nach etwa 15 Minuten gelöscht. Der Sachschaden an den Behältern und einem angrenzenden Gartenzaun dürfte im niedrigen vierstelligen Bereich liegen, die Brandursache ist noch unbekannt. /rd

