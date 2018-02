POL-OG: Versuchter Geldautomatenaufbruch

Rastatt (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum 24.02.2018 den Geldautomaten einer Bank in der Franz-Philip-Straße aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, zogen sie unverrichteter Dinge wieder ab. Der Schaden wurde am frühen Samstagmorgen festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

/Stgl

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell