POL-OG: Nötigung im Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Neuried (ots) - Der Fahrer eines VW Tiguan überholte am Freitagnachmittag, 14.40 Uhr, zwischen Kehl-Goldscheuer und Neuried-Altenheim auf der L75, ca. 50 m nach dem Kreisverkehr an der L98, ein weißes Wohnmobil. In größerer Enfernung kam ihm ein Sattelzug entgegen. Der Fahrer des Sattelzuges wechselte die Fahrbahn und fuhr frontal auf den VW Tiguan zu. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, bremmste der Pkw-Führer und fuhr weit rechts. Kurz vor einer Kollision zog der Sattelzug wieder auf die rechtes Fahrbahn zurück und setzte seine Fahrt Richtung Frankreich fort. Zeugen es Vorfalles, insbesondere der Wohnmobilfahrer, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Neuried, Tel. 07807/95799-0 in Verbindung zu setzen.

