POL-OG: Offenburg - Offene Rechnung beglichen

Offenburg (ots) - Beamte des Polizeireviers Offenburg wurden heute Nachmittag zu einem kuriosen Unfall in ein Einkaufszentrum im Offenburger Westen gerufen. Die Mitarbeiter des Verbrauchermarktes in der Marlener Straße alarmierten die Ordnungshüter gegen 13 Uhr und teilten mit, dass ein Autofahrer im Inneren des Marktes unterwegs sei. Nach dem Eintreffen der Streifenbesatzung bot sich am Ort des Geschehens ein skurriler Anblick. Ein 92-Jahre alter Skoda-Fahrer war mit seinem Kleinwagen vom Vorplatz des Gebäudes bis zur Kasse eines innenliegenden Restaurants gefahren. Nach ersten Ermittlungen war der Senior zuvor in dem Restaurant zu Gast und wollte am Ende des Mittagessens bezahlen. Also ging er auf den Parkplatz, nahm sein Auto und fuhr - nachdem er die Öffnung der automatischen Schiebetüren artig abgewartet hatte - in das Innere des Einkaufszentrums. Dabei streifte er die Türe und fuhr im Schritttempo und ohne andere Kunden zu gefährden seinen Wagen etwa 40 Meter bis vor das Restaurant, um seine Zeche zu begleichen. Auf Vorhalt der verdutzten Beamten zeigte der Chauffeur wenig Verständnis und wollte wissen, wo denn das Schild stehe, welches ihm die Einfahrt verbiete. Nach Verdeutlichung der Sachlage wurde der Skoda dann aus dem Einkaufszentrum geschoben. Unter anderem die Führerscheinstelle wird nun von der Fahrt informiert.

