POL-OG: Hausach - Nach Unfall geflüchtet, Zeugen gesucht

Hausach (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitag zwischen 7 Uhr und 7.50 Uhr einen in einer Parkbucht abgestellten Ford in der Hauptstraße Höhe Anwesen Nummer 4, vor der dortigen Gaststätte beschädigt. Um den verursachten Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro kümmerte sich der Unfallverursacher nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

