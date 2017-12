POL-OG: Baden-Baden - Pkw gerammt, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 22:00 Uhr, bis Freitag, 11:00 Uhr, rammte bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Briegelackerstraße abgestellten Pkw Ford. Der Aufprall war so stark, dass der Pkw auf dem Stellplatz verschoben wurde. An dem stark beschädigten Pkw wurden rote Lackantragungen festgestellt. Zudem wurde an der Unfallstelle ein Mann beobachtet, der sich den Schaden angeschaut hatte. Ein Zeuge beschrieb diesen mit langen Haaren. Er trug eine weiße Kapuze, Jeans und Arbeitsschuhe. Diese Feststellung wurde am Donnerstagmorgen gegen 03:00 Uhr getroffen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Baden-Baden, Telefon 07221/6800, in Verbindung zu setzen.

/ja

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell