POL-OG: Rastatt, A5 - Unfall mit beträchtlichem Schaden

Rastatt, A5 (ots) - Wegen eines Unfalles im Bereich der Anschlussstelle Rastatt-Süd kam es auf der Fahrbahn Richtung Basel am Donnerstagabend zu zähfließendem Verkehr. Gegen 20:10 Uhr befuhr ein 35-jähriger Fiat-Fahrer den linken der drei Fahrstreifen, als er wegen des Verkehrsaufkommens seine Geschwindigkeit verringern musste. Ein 24 Jahre alter BMW-Lenker erkannte dies offenbar zu spät, weshalb er dem Fiat auffuhr. Dieser drehte sich und kam entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Spur zum Stehen. Nach dem Aufprall wurde der BMW nach rechts abgewiesen und streifte einen auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Mercedes eines 61-Jährigen und den Lastwagen eines 36 Jahre alten Mannes. Im Seitenaufprallschutz des Lastwagens steckend, endete die Kollisionsserie des BMW-Fahrers. Der Fahrer des Fiat musste durch den Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Durch den Unfall bedingt, staute sich der Verkehr auf etwa drei Kilometer Länge. Der Fiat und der BMW musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen enstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

