POL-OG: Lahr - Ungebetene Besucher

Lahr (ots) - Unbekannte machten sich am Donnerstagmorgen gegen 11:30 Uhr an der Haustür eines Anwesens in der Straße "Im Münchtal" zu schaffen. Die Einbrecher bemerkten beim Betreten der Wohnung, dass die Eigentümerin sich im Wohnzimmer aufhielt, worauf sie schnell das Weite suchten. Entwendet wurde nichts. Die Bewohnerin hatte zuvor zwei männliche Personen vor ihrem Haus beobachten, welche an ihrem Haus geklopft haben. Sie beschrieb die beiden wie folgt: Die erste Person sei schlank, ca. 30 Jahre alt und hat kurzes dunkles Haar. Die zweite Person hatte eine kräftige Statur, sei ebenfalls ca. 30 Jahre alt und kurzes dunkles Haar. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben könne, werden gebeten sich bei der Polizei in Lahr unter der Nummer 07821 277-0 zu melden.

