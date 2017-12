POL-OG: Kehl - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kehl (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Kehl sind nach einer am Donnerstagabend in der Blumenstraße begangenen Unfallflucht auf der Suche nach dem Fahrer eines schwarzen BMW. Der Mann war kurz vor 18 Uhr beim Rangieren vor dem Anwesen mit der Hausnummer 12 mit einem dort geparkten Ford Fiesta zusammengestoßen und hatte danach das Weite gesucht. Zeugen werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer: 07851 893-0 in Verbindung zu setzen.

