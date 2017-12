POL-OG: Achern - Herzzerreißendes Happy End

Achern (ots) - Ein skurriler Anblick bot sich einer Streife des Polizeireviers Achern/Oberkirch in der Nacht auf Mittwoch in der Allerheiligenstraße. Ein auf der Fahrbahn umherirrendes, als Mischwesen vermutetes Geschöpf, entpuppte sich als anmutendes Kätzchen. Der durchnässte Fellknäuel verfiel dem verführerischen Duft nach Essbarem und steckte sein neugieriges Köpfchen in eine Hähnchen-Warmhalte-Tüte. Der Kopf der Mieze befand sich in der regnerischen Nacht zwar nun im Trockenen, dafür litt jedoch die Orientierung unter der Ummantelung. Herzzerreißend miauend suchte der "kopflose" Vierbeiner nach Hilfe. Diese wurde ihm von den aufmerksamen und tierlieben Polizisten zuteil. Nachdem die Samtpfote aus ihrem "Gefängnis" befreit wurde bedankte sie sich mit einem weiteren, dieses Mal erleichterndem Miauen bei den Helfern und verschwand in den angrenzenden Gärten.

