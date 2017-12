POL-OG: Rheinau, Freistett - Dreiste Stromversorgung - Nachtragsmeldung zu Ermittlungen nach versuchtem Einbruch

Rheinau, Freistett (ots) - Wie die zwischenzeitlichen Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Rheinau ans Tageslicht brachten, hatte der Eindringling in das ehemalige Firmengelände in der Rheinstraße ein klares Ziel verfolgt. Der im Gebäude befindliche Hauptverteilerkasten wurde angezapft und damit mehr als ein Dutzend Wohnwägen an den unweit gelegenen Tennisplätzen mit Elektrizität versorgt. Die ebenso ideenreiche wie abenteuerliche Kabelkonstruktion führte über eine Länger über mehr als 70 Meter. Die ebenso gefährliche, wie auch widerrechtliche Stromversorgung wurden unter Anwesenheit eines städtischen Vertreters untersagt und ein Strafverfahren wegen Entziehung elektrischer Energie eingeleitet. Außer gegen den am vergangenen Mittwoch vorläufig festgenommenen 28-Jährigen laufen die Ermittlungen nun zusätzlich gegen einen 23 Jahre alten Mann.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell