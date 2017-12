POL-OG: Kehl - Karambolage mit vier Fahrzeugen

Kehl (ots) - Gleich vier Autos waren am Donnerstagabend in einen Unfall an der Kreuzung "Goldscheuer Straße / Kanzmattstraße" verwickelt. Ein 38 Jahre alter Audi-Fahrer querte gegen 19 Uhr das Straßenkreuz in Richtung Süden und kollidierte hierbei mit einem vorfahrtsberechtigten Renault eines 62-Jährigen. Die Wucht des Zusammenpralls führte zu einer weiteren Karambolage mit zwei geparkten Autos. Der Renault-Lenker erlitt hierbei leichte Verletzungen, weshalb er sich später selbständig in ärztliche Behandlung begab. Um zwei der vier Autos musste sich ein Abschleppdienst kümmern. Ferner sind rund 15.000 Euro Sachschaden durch das ungewollte Malheur zu beklagen.

