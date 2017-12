POL-OG: Oberkirch- Nach Unfall geflüchtet, Zeugen gesucht

Oberkirch (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch sind nach einer Unfallflucht in der Querstraße auf der Suche nach dem Fahrer eines Opel Vectra. Der Gesuchte kollidierte am Donnerstag gegen 22 Uhr vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit mit einem parkenden Transporter. Ohne sich um den angerichteten Schaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Personen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Nummer: 07841 7066-0 in Verbindung zu setzen.

