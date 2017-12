POL-OG: Weisenbach - Standgehalten

Weisenbach (ots) - Die Fenster und Türen eines Einfamilienhauses im Ahornweg haben am Donnerstagabend dem Treiben eines noch unbekannten Einbrechers standgehalten. Hebelspuren am Fenster und ein aus der Verankerung gerissener Rollladen an der Terrassentür zeugten von einer hartnäckigen Vorgehensweise des Fremden. Letztlich zog der unerwünschte Besuch wieder von dannen, ohne in das Anwesen gelangt zu sein. Er hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

