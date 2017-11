POL-OG: Offenburg - Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Offenburg (ots) - Weil ein 53 Jahre alter Peugeot-Lenker auf der B33a am Offenburger Ei von der mittleren auf die rechte Spur in Richtung Autobahn wechseln wollte, kam es am Donnerstagmittag gegen 12:40 Uhr zu einem Unfall. Der Fahrer des Peugeot samt Anhänger übersah beim Spurwechsel eine Audi-Fahrerin, die sich zu diesem Zeitpunkt neben ihm befand. Durch den Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell