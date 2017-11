POL-OG: Bühl - Nach Trinkgelage in Haft

Bühl (ots) - Bei der Kontrolle zweier Männer am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße ´Am Froschbächle´ wurde festgestellt, dass einer der beiden per Haftbefehl gesucht wurde. Zeugen hatten der Polizei kurz nach 20 Uhr zwei Verdächtige gemeldet, die in einem Auto mit geöffnetem Kofferraum sitzen und Alkohol konsumieren würden. Da der von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe gesuchte 46-Jährige den haftabwendenden Geldbetrag nicht aufbringen konnte, wurde er noch am Abend dem Personal einer Justizvollzugsanstalt übergeben.

