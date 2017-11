POL-OG: Appenweier - Aus Graben gezogen

Appenweier (ots) - Mitarbeiter eines Abschleppdienstes musste am Donnerstagvormittag einen Audi nach einem Unfall aus seiner misslichen Lage befreien. Während seiner Fahrt auf der B 3 in Richtung Appenweier verlor der 22-jährige Fahrer des Wagens kurz vor 10.30 Uhr bei der Abfahrt auf die B 28 die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Die unachtsame Fahrt endete schließlich in einem Graben, wo der Wagen herausgezogen werden musste. Ein auf dem angrenzenden Feldweg verankertes Verkehrszeichen hielt der Kollision mit dem Audi nicht stand und muss nun erneuert werden. Zur Instandsetzung von Auto und Schild müssen etwa 2.100 Euro veranschlagt werden.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell