POL-OG: Achern - Falsch abgebogen?

Achern (ots) - Der Arbeitstag eines ´Truckers´ fand am späten Donnerstagabend ein unrühmliches Ende. Der Berufskraftfahrer steuerte seinen 40-Tonner kurz nach 23 Uhr zunächst durch die gesperrte Weststraße, dann in eine für den Brummi viel zu schmale Baustelle und lenkte dann in eine Grundstückszufahrt, wo der Sattelzug im Vorgarten und an einem Treppenabgang stecken blieb. Nach dem Anruf eines besorgten Anwohners fanden die hinzugerufenen Beamten dann nicht nur den Laster der für den Schwerlastverkehr ungeeigneten Örtlichkeit vor - in dem mit zugezogenen Gardinen verdunkelten Führerhaus trafen sie auch auf den Fahrer des Havaristen. Dieser gab zu, sich verfahren zu haben und räumte das Malheur ein. Ob er nun vor dem Antritt der Fahrt oder erst danach dem Alkohol zusprach müssen angeordnete Blutproben zeigen. Bei dem 56-Jährigen wurde deutlich über ein Promille Atemalkohol festgestellt. Die verursachten Sachschäden dürften etwa 1.000 Euro betragen.

