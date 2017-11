POL-OG: Haslach - Scheibe eingeschlagen und eingestiegen

Haslach (ots) - Große Beute dürfte ein Einbrecher in der Nacht auf Freitag in der Schnellinger Straße nicht gemacht haben. In den Nachtstunden verschaffte sich der Unbekannte durch Aufschneiden eines Metallzauns Zugang zu einem Firmengelände und versuchte sich zunächst vergeblich daran, ein Fenster aufzuhebeln. Schließlich schlug der Langfinger eine Fensterscheibe ein und gelangte so in den Verwaltungstrakt des Bauunternehmens. Dort durchsuchte er verschiedene Schubladen und konnte wahrscheinlich etwas Münzgeld erhaschen. Die Art und der Wert des genauen Diebesguts ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen.

