POL-OG: Achern, B3 - Sattelzug festgefahren

Achern (ots) - Obwohl ihm durch die entsprechende Beschilderung die Einfahrt verboten war, befuhr am Donnerstag kurz nach 21 Uhr ein 31-jähriger Fahrer eines Sattelzuges den Baustellenbereich der B3 von Sasbach kommend in Richtung Ottersweier. Der mit Papierrollen beladene 40-Tonner fuhr sich dann im Bankett fest und konnte aus eigenen Kräften weder vor noch zurück. Durch die Polizei konnte der Verkehr über eine Baustellenquerung an dem Lastwagen vorbei geleitet werden. Die Bergung des Sattelzuges wird im Laufe des Freitags erfolgen. Im Berufsverkehr blieben Behinderungen aus. Durch das Festfahren wurden auch Straßenteile beschädigt, die im Anschluss an die Bergung der Ausbesserung bedürfen.

