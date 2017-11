Offenburg (ots) - Die genauen Hintergründe eines Verkehrsunfalles am Donnerstagabend in der Okenstraße sind noch nicht eindeutig geklärt. Fest steht bislang, dass eine 51-jährige Opel-Lenkerin gegen 19.38 Uhr von der Freiburger Straße kommend in die Okenstraße einbog und es im Zuge eines gleichzeitigen Fahrstreifenwechsels zur seitlichen Kollision mit dem VW einer 49-Jährigen kam. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Offenburg bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 5.000 Euro. Da sich die Aussagen der Frauen über die Beschreibungen des genauen Unfallhergangs widersprechen, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen des Unfalls. Hinweise werden an die Telefonnummer: 0781 2122-00 erbeten.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell