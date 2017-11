POL-OG: Willstätt - Versuchter Einbruch

Willstätt (ots) - Unbekannte versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zutritt zu einem Firmengebäude in der Carl-Benz-Straße zu erlangen. Hierzu machten sich die mutmaßlichen Einbrecher an dem Schloss eines Erdtanks zu schaffen, wohl in der Annahme, dass sich dahinter ein Zugang zu dem Komplex befinden würde. Nachdem sie ihren Irrtum feststellten, suchten die Unbekannten ohne Beute das Weite. Am Tank blieb ein Schaden von rund 700 Euro zurück. Die Beamten des Polizeipostens Appenweier haben die Ermittlungen aufgenommen.

